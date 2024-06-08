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Молодая звезда сборной Казахстана двумя словами описал поражение от Армении

Опубликовано:

Казахстанский футболист Адилет Садыбеков
Адилет Садыбеков. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Адилет Садыбеков в беседе с корреспондентом NUR.KZ назвал большим ударом поражение от команды Армении и прокомментировал смену тренерского штаба.

Товарищеская встреча соперников в Ереване завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Для сборной Казахстана это был первый матч после ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера. К этой встрече, а также к следующей игре с Азербайджаном команду готовит его ассистент Руслан Балтиев, который затем также уйдет из коллектива.

"Счет на табло — проиграли. Для нас это большой удар, конечно. Мы на каждую игру выходим только за победой. Думаю, сегодня проиграли из-за того, что не реализовали свои моменты. Для нас тренерский штаб сотворил историю. Но теперь мы будем дальше двигаться, потому что мы команда. Думаю, (в следующем матче) проводим тренерский штаб очень хорошо", — сказал Садыбеков.

Также 22-летний полузащитник признался, давит ли на него ответственность и статус одного из самых перспективных казахстанских футболистов.

"Мотивирует каждый день доказывать свою состоятельность и в сборной, и в "Кайрате". Каждый день ты должен доказывать в первую очередь себе, тренерскому штабу и команде. Что касается давления, то тут смотря какой игрок. Если ты психологически готов к этому, то для тебя это мотивация и шаг вперед. Считаю, что я это здраво воспринимаю", — заключил Садыбеков.

После матча с Азербайджаном к работе в сборной Казахстана приступит тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым. Алматинский "Кайрат", за который Садыбеков выступает на клубном уровне, также недавно сменил главного тренера — эту должность занял Александр Кержаков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2114232-molodaya-zvezda-sbornoy-kazahstana-dvumya-slovami-opisal-porazhenie-ot-armenii/

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