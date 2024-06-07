Сборная Казахстана по футболу проиграла Армении в товарищеском матче

Мужская сборная Казахстана по футболу уступила в выездном товарищеском матче с командой Армении и потерпела третье подряд поражение, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На четвертой минуте защитник сборной Казахстана Александр Марочкин срезал мяч в собственные ворота и отметился автоголом. Упрочил преимущество армян на 58-й минуте Ваган Бичахчян, замкнувший прострел Эдгара Севикяна.

Окончательный счет установил Бауыржан Исламхан, реализовавший пенальти на последней компенсированной ко второму тайму минуте.

Сборная Армении прервала безвыигрышную серию из девяти матчей (две ничьи и семь поражений). Это была последняя встреча команды в июне.

Казахстанцам еще предстоит сыграть со сборной Азербайджана. Матч состоится 11 июня в венгерском городе Сомбатхее и станет последним для представителей тренерского штаба Магомеда Адиева в национальной команде. К этим встречам сборную Казахстана готовил ассистент российского специалиста Руслан Балтиев.

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