Тренер сборной Казахстана выделил козырь команды Армении перед товарищеским матчем

Руслан Балтиев, готовящий сборную Казахстана по футболу к ближайшим товарищеским матчам, на пресс-конференции высказался о встрече с Арменией, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды сыграют 7 июня на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Ранее Балтиев объявил, что для него матч станет предпоследним в сборной Казахстана.

"(У Армении) очень интересная играющая команда. Ребята техничные, показывают быстрый современный футбол. Завтра будет непросто, но интересно сразиться с хорошим соперником. Перед игрой шансы всегда 50 на 50. Каждая из команд хочет выиграть, завтра и посмотрим, кто из нас сильнее. Команда Армении будет играть дома при своих болельщиках, но мы готовились к этому. Никаких сомнений с нашей стороны нет.

Выделять в их составе никого не хотелось бы. Есть ребята, которые знакомы нам по чемпионатам Казахстана, России. Не думаю, что отсутствие кого-либо персонально повлияет. Сборная Армении, как и наша, сильна командной игрой", — сказал Балтиев.

После матча в Ереване команда Казахстана встретится с Азербайджаном 11 июня в венгерском городе Сомбатхее.

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