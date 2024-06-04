Разгромной победой завершился матч сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2025

Национальная женская сборная Казахстана по футболу одержала разгромную домашнюю победу над командой Армении в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

Принципиальная встреча проходила на Центральном стадионе в Алматы.

В первом тайме голами за сборную Казахстана отличились Александра Бурова и Аида Гайстенова. Затем армянская сборная смогла сравнять счет - 2:1. Во второй тайме подопечные Мадияра Кембилова продолжили прессинговать и забили еще два мяча. Авторами голов стала капитан команды Бибигуль Нурышева. Итоговый счет 4:1 -победа сборной Казахстана.

Таким образом, сборная Казахстана одержала первую победу в отборочной группе C4 и набирает два очка.

Напомним, предыдущий матч, который проходил на выезде, завершился поражением подопечных Мадияра Кембилова со счетом 1:2.

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