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Разгромной победой завершился матч сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2025

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Алихан Сариев / КФФ

Национальная женская сборная Казахстана по футболу одержала разгромную домашнюю победу над командой Армении в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

Принципиальная встреча проходила на Центральном стадионе в Алматы.

В первом тайме голами за сборную Казахстана отличились Александра Бурова и Аида Гайстенова. Затем армянская сборная смогла сравнять счет - 2:1. Во второй тайме подопечные Мадияра Кембилова продолжили прессинговать и забили еще два мяча. Авторами голов стала капитан команды Бибигуль Нурышева. Итоговый счет 4:1 -победа сборной Казахстана.

Таким образом, сборная Казахстана одержала первую победу в отборочной группе C4 и набирает два очка.

Напомним, предыдущий матч, который проходил на выезде, завершился поражением подопечных Мадияра Кембилова со счетом 1:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2112186-razgromnoy-pobedoy-zavershilsya-match-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-v-otbore-na-evro-2025/

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