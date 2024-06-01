В сборной Казахстана по футболу прокомментировали спорное судейство после поражения Армении

Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу Мадияр Кембилов назвал главные причины поражения в выездном матче против Армении в рамках отбора на Евро-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Наставник казахстанской команды заявил, что ответственность за поражение берет полностью на себя.

"Краткий итог матча - не оправдали надежды болельщиков. Во многих моментах, особенно в единоборствах, уступили. Девчата чуть вялые были. Как тренер ответственность на мне. Где-то я с составом не угадал. Можно было бы лучше. Чуть время пройдет осмыслим и сделаем работу над ошибками.

- Как оцените судейство в сегодняшнем матче? Было много спорных моментов?

- Судья показал свой уровень квалификации, что она в нашу сторону нарушения не видит, а другой стороне непонятно. Не хочу сказать, что это преднамеренно. В этом матче очевидно свистки многое решают. Соглашусь, что неоднозначная игра получилась. Пусть это будет на совести судей", - подытожил Кембилов.

Напомним, матч Армения - Казахстан прошел на стадионе "Армавир" в одноименном армянском городе и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяек поля.

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