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Специалист, сотворивший историю со сборной России, возглавит национальную команду Казахстана – СМИ

Опубликовано:

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов: Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в число кандидатов на освободившийся пост наставника национальной команды Казахстана по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Напомним, 31 мая Казахстанская Федерация футбола официально объявила об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера сборной.

По информации источника, Черчесов входит в список кандидатов на пост коуча сборных Казахстана и Азербайджана, но последний вариант является для него более предпочтительным.

Станислав Саламович руководил сборной России с 2016 по 2021 год, под его руководством команда впервые в истории вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Однако инсайдер Иван Карпов сообщает, что представители российского специалиста уже контактировали с КФФ и в скором времени прибудут в Астану для проведения финального этапа переговоров. По его информации заработная плата Станислава Черчесова в сборной Казахстана составит 1,2 миллиона евро в год (более 580 миллионов тенге).

Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский ФК "Ференцварош". Под его руководством клуб с 2021 по 2023 год дважды становился чемпионом страны, завоевал национальный кубок и вышел в плей-офф Лиги Европы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2110488-specialist-sotvorivshiy-istoriyu-so-sbornoy-rossii-vozglavit-nacionalnuyu-komandu-kazahstana-smi/

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