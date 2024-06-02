Результативной ничьей завершился матч "Кызыл-Жар" – "Елимай"

В Петропавловске завершился матч 10-го тура чемпионата Казахстана по футболу, в котором местный ФК "Кызыл-Жар" встретился с семипалатинским "Елимаем", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча завершилась результативной ничьей. Обе команды смогли забить по одному голу. Счет в матче открыл 34-летний украинский полузащитник "Кызыл-Жара" Юрий Бушман, он отправил мяч в ворота оппонентов на 63-й минуте.

Ответный гол хозяевам поля забил полузащитник Еркебулан Нургалиев (73-я минута).

По итогам игры "Елимай", ставший в прошлом сезоне непобежденным чемпионом Первой лиги Казахстана по футболу, занимает четвертое место в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. В активе клуба 16 очков в девяти играх.

"Кызыл-Жар" расположился на десятом месте турнирной таблицы, петропавловская команда имеет в своем запасе 10 очков в аналогичном количестве сыгранных матчей.

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