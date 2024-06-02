"Реал" победил "Боруссию" и выиграл Лигу чемпионов

Футболисты испанского "Реала" (Мадрид) одержали победу над немецкой "Боруссией" (Дортмунд) в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Мадридцы выиграли со счетом 2:0 благодаря голам испанского защитника Даниэля Карвахаля (74 минута) и бразильского форварда Винисиуса Жуниора (83).

"Реал" обновил собственный рекорд по числу побед в Лиге чемпионов. Теперь на счету команды 15 титулов при 18 попаданиях в финал.

"Боруссия" третий раз в истории сыграла в решающем матче Лиги чемпионов и потерпела второе поражение. Единственный раз дортмундцы брали титул в 1997 году.

После финала в Лондоне определились все победители еврокубков в сезоне 2023/24. Помимо "Реала", ими стали итальянская "Аталанта" (Лига Европы) и греческий "Олимпиакос" (Лига конференций).

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