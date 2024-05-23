Хет-трик помог "Аталанте" прервать рекордную серию "Байера" и выиграть Лигу Европы

Итальянская "Аталанта" одержала крупную победу над немецким "Байером" в финале Лиги Европы УЕФА и впервые выиграла еврокубковый турнир, передает корреспондент NUR.KZ.
Решающий матч турнира прошел на стадионе "Авива" в столице Ирландии Дублине.
"Аталанта" разгромила соперника со счетом 3:0 благодаря хет-трику нигерийского форварда Адемолы Лукмана, который отличился на 12, 26 и 76 минутах.
Бергамаски впервые выиграли крупный международный турнир. Это первый титул команды за 61 год.
"Аталанта" прервала беспроигрышную серию "Байера" во всех турнирах, которая насчитывала 51 матч и стала мировым рекордом. Ранее в нынешнем сезоне леверкузенцы стали чемпионами Германии, а позднее сыграют в финале национального Кубка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2105442-het-trik-pomog-atalante-prervat-rekordnuyu-seriyu-bayera-i-vyigrat-ligu-evropy/