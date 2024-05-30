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Гол в дополнительное время определил нового победителя Лиги конференций

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Футболисты "Олимпиакоса" в сезоне 2023/24
Футболисты "Олимпиакоса". Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Футболисты греческого "Олимпиакоса" (Пирей) обыграли итальянскую "Фиорентину" (Флоренция) в финале Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая встреча третьего по значимости еврокубка состоялась на стадионе "Айя-София" в Афинах. В основное время команды не открыли счет.

Единственный мяч был забит во втором экстра-тайме. На 116-й минуте марокканский нападающий Айюб Эль-Кааби замкнул передачу в штрафную площадь от аргентинского полузащитника Сантьяго Эссе. Несколько минут эпизод проверяли на предмет офсайда, но в итоге гол засчитали.

"Олимпиакос" впервые за почти столетнюю историю клуба выиграл турнир под эгидой УЕФА. "Фиорентина" второй сезон подряд уступила в финале Лиги конференций. Ранее в этом турнире побеждали итальянская "Рома" (2022 год) и английский "Вест Хэм" (2023).

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар во втором сезоне подряд стал обладателем еврокубкового трофея. Год назад испанский специалист выиграл Лигу Европы с испанской "Севильей".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2109144-gol-v-dopolnitelnoe-vremya-opredelil-novogo-pobeditelya-ligi-konferenciy/

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