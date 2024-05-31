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Сборная Казахстана по футболу проиграла третий матч в квалификации Евро-2025

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Матч женских сборных Армении и Казахстана по футболу в 2024 году
Матч женских сборных Армении и Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Армении в выездном матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Армавир" в одноименном армянском городе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяек поля.

У победительниц голами отметились Анна Далакян (13 минута) и Марал Артин (49), реализовавшая пенальти. Единственный мяч в составе гостей забила Камила Кульмагамбетова (70).

Сборная Казахстана проиграла все три матча в отборочной группе C4 и замыкает ее без набранных баллов. Армянки с шестью очками догнали команду Румынии, у которой есть игра в запасе. Третьей идет сборная Болгарии с тремя баллами.

Следующий матч казахстанки также проведут с командой Армении, но уже на своем поле — на Центральном стадионе Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2110467-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-tretiy-match-v-kvalifikacii-evro-2025/

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