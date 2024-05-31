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Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

46-летний российский специалист Магомед Адиев официально покинул пост главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

С апреля Адиев совмещал работу в национальной команде с деятельностью в футбольном клубе "Ахмат" из Грозного.

"Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами.
КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели", - сообщили в федерации.

Наставник работал с казахстанской сборной с апреля 2022 года. Под его началом отечественные футболисты заняли четвертое место в группе отборочного цикла на Евро-2024, а также играли стыковые матчи за выход на турнир.

Также Казахстан поднялся во второй по силе дивизион Лиги наций. Контрактное соглашение Адиева с Казахстанской федерацией футбола было рассчитано до декабря текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2109957-magomed-adiev-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-kazahstana/

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