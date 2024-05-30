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В сборной Казахстана по футболу прокомментировали подготовку к матчу отбора на Евро-2025

Опубликовано:

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Мадияр Кембилов
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Мадияр Кембилов. Фото: Зарина Кусанова NUR.KZ

Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу Мадияр Кембилов рассказал журналистам на предматчевой тренировке о подготовке команды к играм квалификации на ЧЕ-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

"Подготовка проходит в плановом режиме. Девчата, кто есть сейчас с нами, они готовы, но к сожалению, у нас есть потери. Это капитан команды травмированная Юлия Мясникова и второй центральный защитник Айтымова Айгерим. В гостях чуть тяжеловато, но я думаю девчата будут биться до конца. В этом нет сомнений на 100 процентов. Наши девочки играют от первой и до последней минуты, какой бы счет не был. Мы проигрываем или выигрываем они все равно выкладываются на сто процентов.
Игроки сборной Армении они в основном играют в России и есть игроки, которые играют в Эстонии и США. Легионеры есть американки, которые играют за сборную Армении, но я думаю на это не надо акцентировать внимание. Нужно выполнять наш план на игру. Выдерживать всю нашу подготовку", - заявил наставник сборной.

Ранее, о настрое команды рассказала форвард женской сборной Казахстана по футболу Светлана Бортникова.

Напомним, отборочный матч на Евро-2025 против Армении пройдет завтра на стадионе "Армавир" в 18:00 по казахстанскому времени

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2109585-v-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-prokommentirovali-podgotovku-k-matchu-otbora-na-evro-2025/

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