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Форвард сборной Казахстана по футболу рассказала о подготовке к матчу с Арменией

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Футболистка Светлана Бортникова
Светлана Бортникова. Фото: instagram.com/bortnikova13/

Представительница национальной сборной Казахстана по футболу Светлана Бортникова на предматчевой тренировке рассказала корреспонденту NUR.KZ о настрое команды перед матчем отбора на чемпионат Европы-2025.

Игрок сборной Казахстана рассказала об атмосфере в команде и настрое на завтрашнюю игру против Армении.

"Вообще чувствую себя хорошо. Я провела официально уже две игры. в чемпионате и сейчас в очень хорошей форме нахожусь. Наши девочки все готовы и заряжены. Мы играли предыдущие матчи с Арменией все выигрывали. На самом деле в сборной много молодых игроков, моментами бывает тяжело. Стараемся их подгонять и подбадривать и за собой их тащить. Вроде справляются. Они молодцы, послушные девочки. Сила сборной Казахстана в единстве. Думаю завтра будет очень хороший матч", - заявила Бортникова.

Напомним, женская сборная Казахстана сегодня провела последнюю тренировку перед матчем с Арменией в рамках квалификации на Евро-2025.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2109576-forvard-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-rasskazala-o-podgotovke-k-matchu-s-armeniey/

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