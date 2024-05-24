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Бахтиер Зайнутдинов выиграл первый титул в турецком "Бешикташе"

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов стал обладателем Кубка Турции в составе стамбульского "Бешикташа", передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем матче турнира команда встретилась с "Трабзонспором" (Трабзон).

"Бешикташ" вырвал победу со счетом 3:2 на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Решающий мяч забил ливиец Аль-Мусрати.

Также в составе стамбульцев отличились алжирец Рашид Геззаль (45+3, с пенальти) и турок Салих Учан (54). У "Трабзонспора" голами отметились нигериец Пол Онуачу (13) и ивуариец Николя Пепе (89).

Зайнутдинов, недавно восстановившийся после травмы, попал в заявку на финал, но не вышел на поле. Всего в минувшем розыгрыше Кубка Турции он принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Для 26-летнего казахстанца трофей стал первым в составе "Бешикташа". Победа в Кубке Турции позволила стамбульской команде квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2106117-bahtier-zaynutdinov-vyigral-pervyy-titul-v-tureckom-beshiktashe/

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