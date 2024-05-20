Магомед Адиев объявил состав сборной Казахстана на товарищеские игры

Стал известен состав национальной сборной Казахстана по футболу на предстоящие товарищеские матчи против Армении и Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Тренерский штаб огласил расширенную заявку на выездной товарищеский матч против Армении. В расположение сборной после травмы вернулись Михаил Габышев и Бауыржан Исламхан. Также после отбытия срока дисквалификации в составе появился Айбол Абикен.

Отметим, в расширенной заявке отсутствует лучший бомбардир сборной Бахтиер Зайнутдинов.

Вратари: Игорь Шацкий, Бекхан Шайзада, Даниил Устименко, Александр Заруцкий.

Игорь Шацкий, Бекхан Шайзада, Даниил Устименко, Александр Заруцкий. Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Багдат Каиров, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Еркин Тапалов, Марат Быстров, Александр Зуев, Алибек Касым, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин, Адилжан Танжариков, Адилхан Добай, Михаил Габышев.

Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Багдат Каиров, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Еркин Тапалов, Марат Быстров, Александр Зуев, Алибек Касым, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин, Адилжан Танжариков, Адилхан Добай, Михаил Габышев. Полузащитники: Абзал Бейсебеков, Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов, Исламбек Куат, Максим Самородов, Адилет Садыбеков, Ислам Чесноков, Арман Кенесов, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен.

Абзал Бейсебеков, Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов, Исламбек Куат, Максим Самородов, Адилет Садыбеков, Ислам Чесноков, Арман Кенесов, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен. Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов, Иван Свиридов, Эльхан Астанов.

Напомним, товарищеский матч против Армении пройдет 7 июня в Ереване. Затем наша команда отправится в венгерский город Сомбатхей, где 11 июня сыграет против Азербайджана.

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