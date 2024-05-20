Магомед Адиев объявил состав сборной Казахстана на товарищеские игры

Стал известен состав национальной сборной Казахстана по футболу на предстоящие товарищеские матчи против Армении и Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.
Тренерский штаб огласил расширенную заявку на выездной товарищеский матч против Армении. В расположение сборной после травмы вернулись Михаил Габышев и Бауыржан Исламхан. Также после отбытия срока дисквалификации в составе появился Айбол Абикен.
Отметим, в расширенной заявке отсутствует лучший бомбардир сборной Бахтиер Зайнутдинов.
- Вратари: Игорь Шацкий, Бекхан Шайзада, Даниил Устименко, Александр Заруцкий.
- Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Багдат Каиров, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Еркин Тапалов, Марат Быстров, Александр Зуев, Алибек Касым, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин, Адилжан Танжариков, Адилхан Добай, Михаил Габышев.
- Полузащитники: Абзал Бейсебеков, Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов, Исламбек Куат, Максим Самородов, Адилет Садыбеков, Ислам Чесноков, Арман Кенесов, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен.
- Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов, Иван Свиридов, Эльхан Астанов.
Напомним, товарищеский матч против Армении пройдет 7 июня в Ереване. Затем наша команда отправится в венгерский город Сомбатхей, где 11 июня сыграет против Азербайджана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2103959-magomed-adiev-obyavil-sostav-sbornoy-kazahstana-na-tovarishcheskie-igry/