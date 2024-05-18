Абат Аймбетов забил первый гол в турецком клубе (видео)

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов отметился первым забитым голом в составе турецкого ФК "Адана Демирспор", сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче 37-го тура местной Суперлиги "Адана Демирспор" в гостях встретилась с ФК "Антальяспор". Казахстанский форвард начал игру на скамейке запасных.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 30-й минуте автогол в ворота "Аданы" забил колумбийский нападающий команды Стивен Мендоса.

На старте второго тайма Аймбетов вышел на замену полузащитника Набиля Алиуи, а на 65-й минуте Абат успешно замкнул передачу Юсефа Аттала в штрафной площади соперника и сравнял счет.

Отметим, что это первый гол казахстанского футболиста в Турции. Официально он перешел в "Адана Демирспор" из "Астаны" в феврале текущего года.

Но несмотря на персональный успех Аймбетова, его команда потерпела поражение, пропустив еще один гол на 74-й минуте.

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