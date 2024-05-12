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"Елимай" на последних минутах вырвал победу у "Шахтера" в матче КПЛ

Опубликовано:

Игроки ФК "Елимай" в сезоне 2024
Футболисты "Елимая". Фото: Пресс-служба ФК "Елимай"

Футболисты семейского "Елимая" обыграли карагандинский "Шахтер" в домашнем матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Семейчане до перерыва вышли вперед. На 38-й минуте забил бывший нападающий сборной Казахстана Роман Муртазаев, который оказался первым на добивании в штрафной площади соперника.

"Шахтер" отыгрался на 88-й минуте благодаря голу Абылайхана Назымханова. Казахстанец точно пробил из-за пределов штрафной.

Однако на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте "Елимай" вырвал победу за счет мяча Никиты Корзуна. Белорус головой точно пробил после навеса казахстанца Дмитрия Шомко с углового.

"Елимай" продлил беспроигрышную серию в КПЛ до пяти матчей. После семи встреч семейчане набрали 14 очков и стали вице-лидерами, уступая по дополнительным показателям "Актобе". Однако по итогам восьмого тура выше могут подняться несколько команд.

В активе "Шахтера" осталось четыре очка после семи матчей. Карагандинцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу, располагаясь на 13-й позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2099114-elimay-na-poslednih-minutah-vyrval-pobedu-u-shahtera-v-matche-kpl/

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