"Елимай" на последних минутах вырвал победу у "Шахтера" в матче КПЛ

Футболисты семейского "Елимая" обыграли карагандинский "Шахтер" в домашнем матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Семейчане до перерыва вышли вперед. На 38-й минуте забил бывший нападающий сборной Казахстана Роман Муртазаев, который оказался первым на добивании в штрафной площади соперника.

"Шахтер" отыгрался на 88-й минуте благодаря голу Абылайхана Назымханова. Казахстанец точно пробил из-за пределов штрафной.

Однако на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте "Елимай" вырвал победу за счет мяча Никиты Корзуна. Белорус головой точно пробил после навеса казахстанца Дмитрия Шомко с углового.

"Елимай" продлил беспроигрышную серию в КПЛ до пяти матчей. После семи встреч семейчане набрали 14 очков и стали вице-лидерами, уступая по дополнительным показателям "Актобе". Однако по итогам восьмого тура выше могут подняться несколько команд.

В активе "Шахтера" осталось четыре очка после семи матчей. Карагандинцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу, располагаясь на 13-й позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.