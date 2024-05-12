"Актобе" обыграл "Кызыл-Жар" и возглавил таблицу КПЛ

Футболисты "Актобе" на выезде одержали победу над петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча были забиты после перерыва.

Первым с передачи гаитянца Жайро Жана отличился казахстанец Бауыржан Байтана (61 минута). Окончательный счет установил эквадорец Хосе Севальос Энрикес (67), который после углового замкнул пас россиянина Идриса Умаева.

Победа позволила "Актобе" набрать 14 очков после семи матчей и возглавить турнирную таблицу КПЛ. Однако по итогам восьмого тура команду могут обойти костанайский "Тобол", "Астана" и алматинский "Кайрат".

В активе "Кызыл-Жара" осталось восемь очков после восьми встреч. Петропавловцы потерпели третье подряд поражение и занимают восьмое место.

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