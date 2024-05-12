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Команда Магомеда Адиева избежала прямого вылета из Российской премьер-лиги

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Грозненский "Ахмат" под руководством главного тренера сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева избежал прямого вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу команда из столицы Чечни обыграла самарские "Крылья Советов" и одержала пятую подряд победу после прихода Адиева. На следующий день калининградская "Балтика" на своем поле потерпела поражение от московского "Динамо" со счетом 2:3 и осталась на 15-й позиции.

Таким образом, теперь отрыв "Ахмата" от предпоследнего места и зоны прямого вылета составляет девять очков. И грозненцам, и калининградцам осталось провести по два матча, за которые можно набрать максимум шесть баллов.

На данный момент "Ахмат" занимает десятую позицию. При этом математически команда еще может оказаться на 13-й или 14-й строчке, то есть в зоне стыковых матчей. В таком случае грозненцы будут бороться за сохранения места в РПЛ с соперником из Первой лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2098898-komanda-magomeda-adieva-izbezhala-pryamogo-vyleta-iz-rossiyskoy-premer-ligi/

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