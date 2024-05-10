Магомед Адиев одержал пятую подряд победу во главе российской команды

Футболисты грозненского "Ахмата" продлили победную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) под руководством рулевого сборной Казахстана Магомеда Адиева, передает корреспондент NUR.KZ.
В пятницу команда из столицы Чечни открыла 28-й тур РПЛ выездным матчем с самарскими "Крыльями Советом". Встреча на "Солидарность Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Забитыми мячами в составе "Ахмата" отметились Мохамед Конате (45+1 минута) и Бернард Бериша (62), который также записал себе в актив голевую передачу.
Победа стала для грозненцев пятой подряд. Команда набрала 35 очков и закрепилась на десятой позиции. Если в субботу калининградская "Балтика" не обыграет московское "Динамо", то "Ахмат" лишится математических шансов на прямой вылет из РПЛ.
Адиев занял пост главного тренера грозненской команды в апреле. Под его руководством "Ахмат" проиграл первые два матча, но затем вышел на победную серию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2098553-magomed-adiev-oderzhal-pyatuyu-podryad-pobedu-vo-glave-rossiyskoy-komandy/