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Главный тренер "Зенита" рассказал о состоянии Алипа после голевой ошибки и потери важных очков

Опубликовано:

Нуралы Алип
Футболист "Зенита" Нуралы Алип: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Главный тренер санкт-петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак прокомментировал состояние казахстанского защитника Нуралы Алипа после матча с ФК "Факел", передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

Напомним, что в игре 27-го тура Российской премьер-лиги с воронежской командой "Зенит" большую часть времени вел со счетом 1:0. Алип начал тот матч в запасе и вышел на поле на 72-й минуте. В компенсированное время казахстанец в попытке отбить мяч в своей штрафной задел его рукой, и рефери назначил пенальти.

"Зенит" упустил победу и не смог значительно оторваться от конкурентов в чемпионской гонке, хоть и сохранил за собой первое место.

"Здесь несчастный случай. Как он себя чувствует? Так же, как и любой другой игрок. Терять очки в концовке матча, притом что не было ни одного опасного момента у наших ворот, безусловно, обидно. Но для того, чтобы избегать таких случаев, нужно забивать больше", - заявил Семак.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097680-glavnyy-trener-zenita-rasskazal-o-sostoyanii-alipa-posle-privoza-i-poteri-vazhnyh-ochkov-v-chempionskoy-gonke/

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