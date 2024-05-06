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Нуралы Алип важные отобрал очки у своего клуба в чемпионской гонке

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Санкт-петербургский ФК "Зенит", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, потерял очки на последних минутах в матче с аутсайдером, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В игре 27-го тура Российской премьер-лиги "бело-голубые" на выезде встретились с воронежским футбольным клубом "Факел". Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос, реализовавший момент на 41-й минуте.

Нуралы Алип начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 72-й минуте, главный тренер команды Сергей Семак выпустил казахстанца на замену нападающему Андрею Мостовому.

На 90+9 во время опасного эпизода у ворот своей команды, Алип принял мяч в районе плеча, однако судья расценил данный эпизод как игру рукой и назначил пенальти в ворота "Зенита", который спустя 2 минуты успешно реализовал Евгений Марков.

"Зенит" по-прежнему является лидером таблицы РПЛ, в активе команды 51 очко, но следующие за ним ФК "Краснодар" и московское "Динамо" имеют в активе по 50 очков при одинаковом количестве сыгранных матчей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2097236-nuraly-alip-vazhnye-otobral-ochki-u-svoego-kluba-v-chempionskoy-gonke/

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