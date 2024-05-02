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"Боруссия" минимально обыграла "ПСЖ" и впервые за 11 лет может выйти в финал Лиги чемпионов

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Футболисты "Боруссии"
Футболисты "Боруссии": Lars Baron/Getty Images

Первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА между дортмундской "Боруссией" и французским ФК "ПСЖ" завершился неожиданной победой "шмелей", передает корреспондент NUR.KZ.

"Боруссия" в статусе андердога данной встречи приняла парижский топ-клуб на своем поле и одержала неожиданную победу с минимальным разрывом в счете. Подопечные Эдина Терзича сделали первый шаг к финалу турнира, обыграв "ПСЖ" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил 31-летний немецкий нападающий Никлас Фюллькруг, успешно замкнувший передачу с центра поля на 36-й минуте встречи.

Отметим, что дортмундская команда в последний раз выходила в финал Лиги чемпионов в 2013 году, где уступила мюнхенской "Баварии", которая в параллельном матче сыграла вничью с "Реалом".

Ответный матч "ПСЖ" – "Боруссия" состоится в ночь с 7 на 8 мая, в 00:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2094329-borussiya-minimalno-obygrala-pszh-i-vpervye-za-11-let-mozhet-vyyti-v-final-ligi-chempionov/

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