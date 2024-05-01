"Бавария" на последних минутах упустила волевую победу над "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов

Первый матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА между командами "Бавария" Мюнхен – "Реал" Мадрид завершился голевой ничьей, передает корреспондент NUR.KZ.
"Бавария" на своем поле приняла "сливочных", однако упустила волевую победу на последних минутах из-за назначенного пенальти в ворота Мануэля Нойера.
Первый гол в матче забил бразильский нападающий "Реала" Винисиус Джуниор (24-я минута).
Затем два ответных мяча в ворота "королевского клуба" отправили Лерой Сане на 53-й минуте и Харри Кейн, реализовавший одиннадцатиметровый удар на 57-й.
Подопечные Томаса Тухеля за четыре минуты перевернули игру, однако из-за фола центрального защитника мюнхенцев Ким Мин Джэ на Родриго, в ворота главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Баварии».
Защитник получил желтую карточку, а через минуту Винисиус успешно реализовал стандартное положение (83) и спас команду от поражения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2094098-bavariya-na-poslednih-minutah-upustila-volevuyu-pobedu-nad-realom-v-polufinale-ligi-chempionov/