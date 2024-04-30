"Нужно вкладывать в детей": экс-игрок сборной Казахстана об историческом выходе Узбекистана на Олимпиаду

Бывший игрок национальной сборной Казахстана в комментарии для Meta-ratings.kz высказался о первом в истории выходе команды Узбекистана по футболу на Олимпийские игры.

Напомним, вчера сборная Узбекистана U23 вышла в финал Кубка Азии в Дохе (Катар), что позволило команде завоевать прямую путевку на участие в олимпийском футбольном турнире на Играх – 2024 в Париже.

"В первую очередь, поздравляю сборную Узбекистана. Что касается успеха, то это все было придумано еще до нас. Нужно вкладывать в развитие детей. Помимо этого, возьмите количество людей, проживающих в Узбекистане. В каждом году в этой стране идет очень большой прирост населения. Соответственно, это порождает конкуренцию. Если будет здоровая конкуренция, то и результаты придут. Наш будущий результат напрямую зависит от развития детско-юношеского футбола", – сказал Утабаев.

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