Магомед Адиев рассказал о возможных трансферах казахстанских футболистов в "Ахмат"

Магомед Адиев прокомментировал возможность перехода футболистов национальной сборной Казахстана в российский клуб "Ахмат", передает корреспондент NUR.KZ.

Российский специалист, который возглавляет сборную Казахстана и грозненский клуб "Ахмат", отметил определенный список футболистов, но все зависит от ряда факторов.

"Я дал определенный список, и это очень интересные ребята. Будут ли они в "Ахмате"? Вы знаете, не всегда все зависит от одного желания клуба, здесь должно все совпасть: и желание самого футболиста, и трансферная стоимость, которая бывает большой для клуба. Учитывая нынешние санкции в чемпионате России, плюс "Ахмат" еще под большими санкциями находится, не всегда клубу так легко действовать на рынке, особенно европейском.

Понятно, что взаимосвязь "Ахмата" и Казахстана очень большая, здесь можно найти больше взаимопонимания. Я думаю, предпосылки будут к этому, но получится ли, что в команде окажутся футболисты нашей сборной – не знаю", - заявил Адиев на пресс-конференции.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу рассказал, почему решил согласиться на совмещение постов в российском клубе "Ахмат" и национальной команде.

О совмещении постов Адиевым высказался президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

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