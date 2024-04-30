Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Магомед Адиев рассказал о возможных трансферах казахстанских футболистов в "Ахмат"

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Liam McBurney / PA Images / Getty Images

Магомед Адиев прокомментировал возможность перехода футболистов национальной сборной Казахстана в российский клуб "Ахмат", передает корреспондент NUR.KZ.

Российский специалист, который возглавляет сборную Казахстана и грозненский клуб "Ахмат", отметил определенный список футболистов, но все зависит от ряда факторов.

"Я дал определенный список, и это очень интересные ребята. Будут ли они в "Ахмате"? Вы знаете, не всегда все зависит от одного желания клуба, здесь должно все совпасть: и желание самого футболиста, и трансферная стоимость, которая бывает большой для клуба. Учитывая нынешние санкции в чемпионате России, плюс "Ахмат" еще под большими санкциями находится, не всегда клубу так легко действовать на рынке, особенно европейском.
Понятно, что взаимосвязь "Ахмата" и Казахстана очень большая, здесь можно найти больше взаимопонимания. Я думаю, предпосылки будут к этому, но получится ли, что в команде окажутся футболисты нашей сборной – не знаю", - заявил Адиев на пресс-конференции.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу рассказал, почему решил согласиться на совмещение постов в российском клубе "Ахмат" и национальной команде.

О совмещении постов Адиевым высказался президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2093669-magomed-adiev-rasskazal-o-vozmozhnyh-transferah-kazahstanskih-igrokov-v-fk-ahmat/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.