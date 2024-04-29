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Магомед Адиев: мне нужен определенный вызов, чтобы быть в форме

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, почему решил согласиться на совмещение постов в российском клубе "Ахмат" и национальной команде, передает корреспондент NUR.KZ.

На пресс-конференции Магомед Адиев заявил, что перерывы между играми национальной сборной для него были ощутимо долгими. Для того, чтобы быть в форме, он решил согласиться возглавить грозненский клуб "Ахмат".

"Для меня как для тренера это послужило в плюс, потому что когда мы готовились к чемпионату Европы, там был большой срок, когда не было официальных игр. Я себя сам чувствовал немного не в своей тарелке. Слишком большой для меня был простой. Я даже Адилету Назарбаевичу (Барменкулову, президенту Казахстанской федерации футбола - прим. ред.) тогда сказал, что мне нужен определенный вызов, чтобы быть в форме. Для меня как для тренера сейчас то, что происходит, - нормальный процесс.
Я возвращаюсь в расположение сборной 1-го июня, и мы проводим товарищеские встречи. Понятно, у меня есть желание продолжать работать. У меня контракт до 1 декабря. Меня многое связывает со сборной, и с президентом федерации. Дальше как это будет выглядеть: либо это будет совмещение, либо я полностью сконцентрируюсь на сборной. Уже при личной беседе все эти нюансы обговорим", - подытожил рулевой казахстанской команды.

Ранее о совмещении постов Адиевым высказался президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2093264-magomed-adiev-mne-nuzhen-opredelennyy-vyzov-chtoby-byt-v-forme/

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