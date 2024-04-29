"Если это будет проблема для национальной сборной, значит, будут другие решения": президент КФФ о совмещении постов Адиевым

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов прокомментировал совмещение постов Магомедом Адиевым в сборной Казахстана и российском клубе "Ахмат", передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в столице состоялась пресс-конференция руководства КФФ и главного тренера сборной Магомеда Адиева. Одной из центральных тем обсуждения стало совмещение специалистом постов в российском клубе и национальной команде.

"Руководство "Ахмата" обратилось ко мне. Это как раз был период личного отпуска Магомеда Мусаевича. До 1-го июня он вправе решать все, что угодно. Но у нас все равно была эта договоренность. Он официально обратился. Я считаю, это правильный поступок с их стороны. Здесь на родине своей Магомед Мусаевич может помочь своему клубу. До конца сезона (Российской премьер-лиги - прим. ред.) осталось немного, до 25-го мая. После этого с 1-го июня он будет здесь, в федерации, согласно контракту.

Вопрос совмещения мы тоже будем рассматривать детально, потому что надо говорить о том, что взаимовыгодно. Если это будет проблема для национальной сборной, значит, будут другие решения", - заявил глава КФФ.

Ранее Магомед Адиев сделал заявление о своем будущем в национальной сборной Казахстана по футболу.

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