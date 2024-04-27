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"Атырау" сенсационно одержал первую победу в чемпионате Казахстана — 2024

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Белорусский футболист Николай Сигневич
Николай Сигневич. Фото: Пресс-служба ФК "Атырау"

Футболисты "Атырау" на своем поле в матче шестого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) обыграли одного из лидеров турнира — петропавловский "Кызыл-Жар", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Мунайшы" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу команде принесли голы белоруса Николая Сигневича (51 минута) и словенца Якоба Новака (54).

"Атырау" впервые выиграл матч КПЛ в новом сезоне. После шести встреч в активе команды семь очков, она поднялась на седьмое место. В следующем туре "Атырау" сыграет на выезде с алматинским "Кайратом".

"Кызыл-Жар" потерпел второе поражение в сезоне. За шесть матчей петропавловцы набрали восемь очков, они опустились на пятую позицию из-за победы "Астаны" и ничьей "Тобола". В следующем туре "Кызыл-Жар" примет на своем поле туркестанский "Туран".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2092247-atyrau-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-chempionate-kazahstana-2024/

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