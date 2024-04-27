Удаление и пенальти помогли "Астане" прервать безвыигрышную серию в КПЛ

Футболисты "Астаны" одержали выездную победу над туркестанским "Тураном" в матче шестого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Уже с пятой минуты они играли в большинстве после удаления француза Феди Селима Бен Чоуга.

Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала пенальти реализовал серб Алекса Аманович (56 минута), затем голом отметился гвинеец Усман Камара (64).

Победа позволила "Астане" прервать безвыигрышную серию в КПЛ из трех матчей. После шести встреч столичная команда набрала 10 очков и поднялась на второе место в таблице, по дополнительным показателям уступая только "Актобе", у которого есть игра тура в запасе.

"Туран" потерпел третье подряд поражение в КПЛ. С четырьмя очками после шести матчей туркестанцы остались на 11-й позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.