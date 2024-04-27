"Тобол" упустил победу над "Женисом" в матче КПЛ

Футболисты костанайского "Тобола" сыграли вничью с астанинским "Женисом" в матче шестого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча в манеже "Тобол Арена" завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет усилиями сербского полузащитника Игора Ивановича на 17-й минуте. Гости отыгрались на 76-й минуте благодаря голу албанского нападающего Арба Маная.

Ничья стала для "Тобола" третьей подряд в нынешнем сезоне КПЛ, при этом команда не потерпела ни одного поражения. С девятью очками после пяти матчей костанайцы занимают третье место в таблице. Следующую встречу они проведут на своем поле против талдыкорганского "Жетысу".

"Женис" сыграл во всех шести турах и набрал семь очков, замыкая топ-10. В следующем матче астанчане примут на своем поле семейский "Елимай".

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