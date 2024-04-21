Клуб Чемпионшипа отыгрался с 0:3, но уступил "МЮ" в серии пенальти в полуфинале Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" в полуфинальном матче Кубка Англии в серии пенальти одержал победу над "Ковентри Сити", представляющим Чемпионшип — второй по силе футбольный дивизион страны, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на нейтральном поле лондонского "Уэмбли" — крупнейшего стадиона Великобритании. Основное время завершилось со счетом 3:3.

Сначала "Манчестер Юнайтед" добился разгромного преимущества благодаря голам Скотта Мактоминея (23 минута), Харри Магуайра (45+1) и Бруну Фернандеша (58).

Однако номинальные хозяева смогли отыграться, забив последний мяч с пенальти в компенсированное ко второму тайму время. В составе "Ковентри Сити" отличились Эллис Симмс (71), Каллум О'Харе (79) и Хаджи Райт (90+5).

На последних секундах второго экстра-тайма команда из Чемпионшипа забила четвертый мяч, однако после использования системы VAR главный арбитр отменил его из-за офсайда.

В серии пенальти первыми ошиблись номинальные гости, когда голкипер "Ковентри" Брэдли Коллинз отразил удар Каземиро. Однако затем сейв после попытки О'Харе выполнил уже вратарь "МЮ" Андре Онана. Капитан "Ковентри" Бен Шиф следующим ударом отправил мяч выше ворот.

В итоге послематчевую серию со счетом 4:2 выиграли манкунианцы. В финале Кубка Англии, который состоится 25 мая на "Уэмбли", они проведут дерби с "Манчестер Сити", который ранее выбил из турнира лондонский "Челси".

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