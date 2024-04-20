Один гол определил финалиста Кубка Англии в матче "Манчестер Сити" и "Челси"

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли лондонский "Челси" в номинально домашнем полуфинальном матче Кубка Англии и стали первыми финалистами турнира, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на столичном стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола на 84-й минуте стал португальский полузащитник Бернарду Силва, воспользовавшийся отскоком мяча в штрафной площади соперника.

"Манчестер Сити" второй год подряд пробился в финал Кубка Англии. В прошлом сезоне команда выиграла этот турнир, в итоге оформив "требл" благодаря победам в Английской премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Соперником "Сити" по решающему матчу в нынешнем розыгрыше будет победитель полуфинала между "Манчестер Юнайтед" и "Ковентри Сити", который представляет Чемпионшип — второй по силе дивизион. Эта встреча состоится на "Уэмбли" 21 апреля. Финал Кубка Англии пройдет там же 25 мая.

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