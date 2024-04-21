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"Астана" на последних минутах спаслась от третьего подряд поражения в КПЛ

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Хорватский футболист Марин Томасов
Марин Томасов. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты костанайского "Тобола" упустили победу над "Астаной" в выездном матче пятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла в Алматы на стадионе "Хан-Тенгри". Номинальные хозяева были близки к поражению со счетом 1:2, но отыгрались в компенсированное ко второму тайму время.

В составе "Тобола" отличились француз Папе Алиун Ндиайе (13 минута) и бельгиец Дэвид Энен (78). У "Астаны" мячи забили хорватский капитан команды Марин Томасов (27), а также казахстанец Станислав Басманов (90+3).

При этом после четвертого гола костанайцы вновь вышли вперед благодаря точному удару полузащитника национальной сборной Руслана Валиуллина. Однако после просмотра видеоповтора главный судья зафиксировал нарушение правил во время атаки и отменил взятие ворот.

"Тобол" набрал восемь очков после четырех матчей. Костанайцы по дополнительным показателям обошли алматинский "Кайрат" и уступают только "Актобе", в активе которого 10 баллов.

"Астана" прервала серию из двух поражений в национальном чемпионате. С семью очками после пяти матчей столичная команда поднялась на шестое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2088563-astana-na-poslednih-minutah-spaslas-ot-tretego-podryad-porazheniya-v-kpl/

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