"Актобе" обыграл "Кайрат" и возглавил таблицу чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты "Актобе" одержали победу над алматинским "Кайратом" в выездном матче пятого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и стали новым лидером турнира, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Первым в матче отличился казахстанский защитник Алибек Касым, реализовавший пенальти на 40-й минуте.

Увеличил преимущество гостей на 68-й минуте форвард сборной Казахстана Максим Самородов. Он же довел счет до крупного в компенсированное ко второму тайму время. Дубль форварда засчитали после просмотра видеоповтора, так как сначала боковой арбитр зафиксировал офсайд.

Единственный мяч хозяев на последних секундах забил россиянин Дмитрий Сергеев.

"Актобе" обыграл "Кайрат" на выезде впервые с сентября 2015 года. До этого в 11 подряд домашних матчах с "красно-белыми" побеждали алматинцы.

Благодаря успеху "Актобе" набрал 10 очков после четырех встреч и единолично возглавил турнирную таблицу КПЛ. "Кайрат", лидировавший после прошлого тура, с восемью очками после пяти матчей опустился на четвертую позицию, пропустив вперед также шымкентский "Ордабасы" и петропавловский "Кызыл-Жар".

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