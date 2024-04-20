"Ордабасы" потерял очки в матче КПЛ с "Кызыл-Жаром"

Шымкентский "Ордабасы" на своем поле сыграл вничью с петропавловским "Кызыл-Жаром" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана и завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился белорус Евгений Березкин (45+2 минута), в составе хозяев мяч забил защитник сборной Казахстана Сергей Малый (52).

Обе команды набрали по восемь очков после пяти матчей и поднялись в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги. По итогам тура больше баллов в активе только у "Актобе" (10). По дополнительным показателям "Кызыл-Жар" занимает второе место, "Ордабасы" — третье.

В следующем туре обе команды проведут выездные матчи. Шымкентцы встретятся с семейским "Елимаем", петропавловцы — с "Атырау".

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