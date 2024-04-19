В Таразе отменили проведение футбольных матчей

По приказу Министерства туризма и спорта Республики Казахстан матчи первого тура юношеской футбольной лиги между командами "Тараз" и "Астана" в возрастных категориях U-18 и U-17, запланированные на 20 и 21 апреля отменены, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление лиги в Instagram.
Теперь обе игры пройдут 20 апреля в городе Шымкент на городском стадионе "БИИК". В 11:00 по казахстанскому времени между собой сыграют команды U-17, а в 16:00 коллективы U-18.
Ранее, учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств глава государства дал поручение правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.
Напомним, матч открытия QJ League должен был пройти в благотворительном формате.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2087990-v-taraze-otmenili-provedenie-futbolnyh-matchey/