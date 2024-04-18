В Таразе пройдет матч-открытие юношеской футбольной лиги

20 апреля в Таразе стартует второй сезон юношеской футбольной лиги (QJ league), на котором все пришедшие на игру зрители смогут пожертвовать средства в помощь пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ.

Матч-открытие Лиги Тараз - Астана пройдет в эту субботу в 15-00. Как отмечают организаторы, цель лиги не только развитие футбола, но и социальная поддержка. Таким образом, вся прибыль с продажи билетов пойдет в фонд помощи пострадавшим от паводков.

После сообщения о благотворительном характере матча-открытие продажи билетов увеличились. На стадионе будет также проводиться сбор средств для семей. Специальные корзины будут расположены в разных частях арены. Артисты "Калифарния" и "Домино", которые выступят на матче, отдадут половину своего гонорара пострадавшим.

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