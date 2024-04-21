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"Выглядит как Джорджина": фанаты Роналду умилились снимку его младшей дочери

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал фотографию двухгодовалой дочери в день ее рождения. Поклонники спортсмена поздравили девочку, передает NUR.KZ.

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото двухгодовалой дочери Беллы Эсмеральды в день ее рождения.

"Поздравляю, моя любовь, мы любим тебя", – подписал он фотографию девочки.

Публикация собрала 5 млн лайков.

"Сладкая девочка", "Выглядит как Джорджина", "Она так похожа на Джорджину", "Маленький ангел", "Поздравляем крошку Беллу Эсмеральду", – гласят комментарии.

Напомним, в апреле прошлого года Роналду сообщил о трагедии в своей семье – умер один из новорожденных близнецов. Мальчику дали имя Анхель, девочка Белла выжила.

По информации на сайте IMDb, у Криштиану 5 детей, трое из которых – от суррогатных матерей: сын Криштиану-младший (2010 года рождения), близнецы Ева Мария и Матео (2017 года). А также две девочки, родившиеся в браке с Джорджиной Родригес – Алана Мартина (2017 год) и Белла Эсмеральда (18 апреля 2022 год).

Джорджина Родригес познакомилась с футболистом в магазине Gucci, где работала консультанткой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2087489-vyglyadit-kak-dzhordzhina-fanaty-ronaldu-umililis-snimku-ego-mladshey-docheri/

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