"Выглядит как Джорджина": фанаты Роналду умилились снимку его младшей дочери

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал фотографию двухгодовалой дочери в день ее рождения. Поклонники спортсмена поздравили девочку, передает NUR.KZ.

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал в Instagram фото двухгодовалой дочери Беллы Эсмеральды в день ее рождения.

"Поздравляю, моя любовь, мы любим тебя", – подписал он фотографию девочки.

Публикация собрала 5 млн лайков.

"Сладкая девочка", "Выглядит как Джорджина", "Она так похожа на Джорджину", "Маленький ангел", "Поздравляем крошку Беллу Эсмеральду", – гласят комментарии.

Напомним, в апреле прошлого года Роналду сообщил о трагедии в своей семье – умер один из новорожденных близнецов. Мальчику дали имя Анхель, девочка Белла выжила.

По информации на сайте IMDb, у Криштиану 5 детей, трое из которых – от суррогатных матерей: сын Криштиану-младший (2010 года рождения), близнецы Ева Мария и Матео (2017 года). А также две девочки, родившиеся в браке с Джорджиной Родригес – Алана Мартина (2017 год) и Белла Эсмеральда (18 апреля 2022 год).

Джорджина Родригес познакомилась с футболистом в магазине Gucci, где работала консультанткой.