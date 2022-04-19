Умер новорожденный ребенок Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

37-летний португальский футболист Криштиану Роналду рассказал поклонникам о трагическом событии, которое произошло в его семье. Он и его невеста Джорджина Родригес потеряли новорожденного сына.

Известный спортсмен написал на своей странице в Instagram, что смерть ребенка произошла сразу после рождения.

"С глубочайшей печалью мы вынуждены сообщить, что наш ребенок умер. Это колоссальная боль, которую только могут испытать родители. Только появление на свет дочки дает нам силы пережить этот момент", – сообщил он.

Футболист выразил благодарность врачам и всему медицинскому персоналу. Он также попросил не беспокоить их семью в этот сложный период. Имя новорожденной девочки отец не назвал.

У Роналду уже есть четверо детей: трое от суррогатных матерей и общая дочь с Родригес.

В октябре прошлого года стало известно, что пара ожидает близнецов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965650-umer-novorozhdennyy-rebenok-krishtianu-ronaldu/