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"Байер" продолжил историческую серию без поражений и встретится с "Ромой" в полуфинале Лиги Европы

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Игроки ФК "Байер"
Игроки ФК "Байер": Richard Heathcote/Getty Images

Леверкузенский футбольный клуб «Байер» сыграл вничью в ответном матче с "Вест Хэмом", "Рома» дважды обыграла "Милан" в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, передает NUR.KZ.

Второй матч четвертьфинальной стадии турнира между "Вест Хэмом" и "Байером" состоялся в Лондоне и завершился вничью. Обе команды забили по одному голу. Счет в этой встрече на 13-й минуте открыл игрок английского клуба Антонио.

Подопечные Хаби Алонсо были близки к первому поражению с мая прошлого года, после первого в истории чемпионства в Бундеслиге. Однако Фримпонгу удалось забить ответный мяч на 89-й минуте и продолжить серию без поражений, которая уже составляет 44 матча.

"Вест Хэм" – "Байер" 1:1 (1:3)

"Рома" под руководством легендарного экс-полузащитника клуба Даниеле де Росси вновь обыграла «Милан» на своем поле со счетом 2:1.

"Рома" – "Милан" 2:1 (3:1)

"Байер" и "Рома" встретятся в полуфинале, команды поспорят за выход в финал в двухматчевом противостоянии 2 и 9 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2087405-bayer-prodolzhil-istoricheskuyu-seriyu-bez-porazheniy-i-vstretitsya-s-romoy-v-polufinale-ligi-evropy/

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