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"Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии и повторил мировой рекорд

Опубликовано:

Полузащитник "Байера" Гранит Джака
Полузащитник "Байера" Гранит Джака: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Леверкузенский футбольный клуб "Байер" впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата Германии, прервав 11-летнюю гегемонию "Баварии", передает NUR.KZ.

В матче 29-го тура Бундеслиги подопечные испанского специалиста Хаби Алонсо разгромили в домашней игре ФК "Вердер" со счетом 5:0 и досрочно оформили чемпионство.

Помимо золотых медалей национального чемпионата "Байер" продлил свою серию без поражений до 43-х матчей. Данная серия повторила рекорд итальянского "Ювентуса" по матчам без поражений среди топ-5 европейских лиг, который команда поставила в 2012 году.

Ранее чемпионским титулом Бундеслиги на протяжении 11 сезонов владела "Бавария", лишь в прошлом сезоне явным конкурентом за титул для мюнхенцев была дортмундская "Боруссия". Обе команды набрали одинаковое количество очков, однако подопечные Томаса Тухели заняли первое место за счет дополнительных показателей.

Добавим, что в истории "Байера" это лишь третий трофей, ранее клубу удавалось завоевать Кубок УЕФА в 1988 году и Кубок Германии в 1993.

Современная команда также вышла в финал Кубка страны и одержала победу в первом матче 1/4 Лиги Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2084630-bayer-vpervye-v-istorii-stal-chempionom-germanii-i-povtoril-mirovoy-rekord/

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