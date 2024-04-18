Последний полуфиналист Лиги чемпионов определился в матче "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид

Сегодня, 18 апреля состоялся заключительный матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24, "Манчестер Сити" на своей арене принял мадридский "Реал", передает NUR.KZ.

Первый матч в рамках 1/4 финала турнира завершился голевой ничьей со счетом 3:3, в основное время ответной встречи команды также не смогли определить победителя.

Первый гол в матче забил бразильский 23-летний нападающий "королевского клуба" Родриго, реализовавший свой момент уже на 12-й минуте, ответный гол забил лидер полузащиты "горожан" Кевин Де Брюйне (76-я минута).

В дополнительное время обе команды не смогли показать результат и была назначена серия послематчевых пенальти по итогам которой победу одержал "Реал".

"Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид 1:1 (3:4 по пенальти)

В полуфинале "сливочные" столкнутся с "Баварией", которая минимально обыграла "Арсенал".

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