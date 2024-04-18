Один гол определил полуфиналиста Лиги чемпионов в матче "Бавария" – "Арсенал"

Мюнхенская "Бавария" одержала минимальную победу над лондонским футбольным клубом "Арсенал" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА, сообщает NUR.KZ.

Первая игра в Лондоне завершилась вничью со счетом 2:2.

Ответная игра стала решающей в двухматчевой серии противостояний. "Бавария" на своем поле одержала победу с минимальным преимуществом в один мяч. Единственный гол встречи забил защитник немецкой команды Йозуа Киммих, ему удалось поразить ворота Давида Райя на 63-й минуте.

Отметим, что "Арсенал" выступил в четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов впервые за 14 лет.

"Бавария" – "Арсенал" 1:0 (3:2)

Хозяева поля превосходили гостей по количеству ударов почти в два раза, 15 против 8, однако при этом лишь 3 удара, как у "Баварии", так и у "Арсенала" пришлись в створ ворот.

В полуфинале мюнхенцы встретятся с победителем пары "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".

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