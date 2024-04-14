"Уверенности стало меньше": главный тренер "Зенита" объяснил замену Нуралы Алипа

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит", прокомментировал замену защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа в матче РПЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, в субботу "Зенит" в гостевой встрече обыграл своего главного конкурента – ФК "Краснодар" и закрепился на лидерской позиции в таблице Российской премьер-лиги.

Нуралы Алип неудачной скидкой мяча в ноги сопернику привел к голу в свои ворота на 18-й минуте. Отметим, что казахстанец провел на поле весь первый тайм и был заменен в начале второй половины игры.

"Замена Алипа? Возможно, ошибка повлияла на него. Уверенности стало меньше. Да и мы говорили, что защитники не должны так скидывать мяч. Так что приняли такое решение", – заявил наставник команды Сергей Семак.

"Зенит" одержал победу со счетом 2:1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.