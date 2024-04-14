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"Уверенности стало меньше": главный тренер "Зенита" объяснил замену Нуралы Алипа

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит", прокомментировал замену защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа в матче РПЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, в субботу "Зенит" в гостевой встрече обыграл своего главного конкурента – ФК "Краснодар" и закрепился на лидерской позиции в таблице Российской премьер-лиги.

Нуралы Алип неудачной скидкой мяча в ноги сопернику привел к голу в свои ворота на 18-й минуте. Отметим, что казахстанец провел на поле весь первый тайм и был заменен в начале второй половины игры.

"Замена Алипа? Возможно, ошибка повлияла на него. Уверенности стало меньше. Да и мы говорили, что защитники не должны так скидывать мяч. Так что приняли такое решение", – заявил наставник команды Сергей Семак.

"Зенит" одержал победу со счетом 2:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2084327-uverennosti-stalo-menshe-glavnyy-trener-zenita-obyasnil-zamenu-nuraly-alipa/

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