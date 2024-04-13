Замена Нуралы Алипа позволила "Зениту" закрепиться в лидерах чемпионата России

Санкт-петербургский ФК "Зенит", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип одержал победу в матче 23-го тура Российской премьер-лиги, передает NUR.KZ.

"Зенит" на выезде одержал волевую победу над ФК "Краснодар". Хозяева открыли счет на 16-й минуте матча и могли помешать подопечным Сергея Семака в борьбе за чемпионство.

Но клуб из северной столицы перевернул игру во второй половине встречи. Победный гол в матче забил бразильский форвард Артур Виктор Гимарайнш. Отметим, что нападающий вышел на замену Нуралы Алипу в начале второго тайма. Казахстанец начал матч за лидерство в таблице в стартовом составе.

"Краснодар" – "Зенит" 1:2

Голы: 16 Оласа – 47 Кассьера, 63 Артур.

Эта победа позволила петербургскому клубу оторваться от «Краснодара», идущего на второй строчке, на семь очков и единолично закрепиться на лидерской позиции в чемпионате страны.

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