"Не снимаю с себя ответственности": Адиев – о разгромном поражении во втором матче в новом клубе

Главный тренер сборной Казахстана по футболу и ФК "Ахмат" Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение российского клуба, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

В субботу "Ахмат" в домашней встрече проиграл калининградскому ФК "Балтика" с разгромным счетом 7:1. Данный результат стал худшим для грозненской команды за последние 30 лет.

"Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне. Конечно, мы должны были использовать отскоки и подходы, которые у нас были, но соперник пятью или шестью ударами все пять голов в первом тайме забил".

Об индивидуальных ошибках игроков:

"Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять. Об удовлетворенности моментами тяжело говорить. После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили или оставались на поле, — их надо было посмотреть в деле и уже по ходу правильно оценивать их".

Отметим, что это второй матч Адиева на посту главного тренера "Ахмата".

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