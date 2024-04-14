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"Не снимаю с себя ответственности": Адиев – о разгромном поражении во втором матче в новом клубе

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев
Магомед Адиев: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футболу и ФК "Ахмат" Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение российского клуба, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

В субботу "Ахмат" в домашней встрече проиграл калининградскому ФК "Балтика" с разгромным счетом 7:1. Данный результат стал худшим для грозненской команды за последние 30 лет.

"Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне. Конечно, мы должны были использовать отскоки и подходы, которые у нас были, но соперник пятью или шестью ударами все пять голов в первом тайме забил".

Об индивидуальных ошибках игроков:

"Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять. Об удовлетворенности моментами тяжело говорить. После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили или оставались на поле, — их надо было посмотреть в деле и уже по ходу правильно оценивать их".

Отметим, что это второй матч Адиева на посту главного тренера "Ахмата".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2084321-ne-snimayu-s-sebya-otvetstvennosti-adiev-o-razgromnom-porazhenii-vo-vtorom-matche-v-novom-klube/

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