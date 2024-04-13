Новую команду Магомеда Адиева разгромили со счетом 7:1 на глазах своих болельщиков

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" потерпел второе поражение подряд под руководством главного тренера национальной сборной Казахстана Магомеда Адиева, передает NUR.KZ.

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги "Ахмат" на своем поле принял калининградский ФК "Балтика". Встреча завершилась разгромом хозяев со счетом 7:1.

Единственный мяч среди новых подопечных Магомеда Адиева забил Светослав Ковачев, реализовавший "гол престижа" на 75-й минуте встречи.

После тяжелого поражения клуб из столицы Чечни приблизился к зоне вылета из высшего чемпионата. "Ахмат" пропустил вперед "Балтику" и занимает 14-е место в таблице РПЛ, у обеих команд по 20 набранных очков. Столько же баллов у екатеринбургского "Урала", у которого есть еще одна игра в запасе.

Напомним, в дебютном матче Адиева на посту тренера грозненцев команда проиграла московскому "Локомотиву".

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