"Кайрат" разгромил соперника и вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали крупную победу над туркестанским "Тураном" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана и вышли в следующий раунд, передает NUR.KZ.

Встреча на Центральном стадионе Алматы завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме футболисты "Кайрата" отличились дважды. Сначала бразилец Элдер Сантана забил дебютный мяч за команду с передачи своего соотечественника Жоао Пауло на 29-й минуте. На 40-й минуте сработала грузинская связка: навес Гиорги Зария со штрафного головой замкнул Лука Гадрани.

Окончательный счет в компенсированное ко второму тайму время установил Еркебулан Сейдахмет, реализовавший пенальти. Вратарь "Турана" Динмухаммед Жомарт коснулся мяча и почти зафиксировал его, но не удержал.

В четвертьфинале Кубка Казахстана "Кайрат" сыграет с "Атырау", который ранее в субботу со счетом 6:0 разгромил астанинский клуб Первой лиги SD Family.

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